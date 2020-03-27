Например, предприятия оборонной промышленности, имеющие непрерывный цикл работы — будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — они не запрещаются на следующей неделе, а приветствуются.

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 27 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Политика Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет поздно"

Общество У Линдеманна не обнаружили коронавирус Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.

Общество Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко 78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Авто Nissan привезёт в РФ кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Общество Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.

Экономика Россияне стали чаще снимать наличные Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Финансы Рубль выпустил парашют после затяжного прыжка Курс рубля на завершающейся рабочей неделе попытался скорректироваться вверх против доллара и евро после нескольких недель обвального падения, составившего 22% с середины февраля против доллара.