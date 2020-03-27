Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 27 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Например, предприятия оборонной промышленности, имеющие непрерывный цикл работы — будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — они не запрещаются на следующей неделе, а приветствуются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 07:55

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