Коронавирус
RT на русскомВ Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
Цель предстоящей нерабочей недели состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Например, предприятия оборонной промышленности, имеющие непрерывный цикл работы — будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — они не запрещаются на следующей неделе, а приветствуются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 07:55
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Общество
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.
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До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
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Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Общество
В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
Общество
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Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Политика
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК.
Политика
Украина согласовала с МВФ увеличение финансовой поддержки до $8 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна и Международный валютный фонд договорились увеличить новую программу с $5 млрд до $8 млрд, пишет РИА "Новости".
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Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
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Общество
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Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Экономика
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Госпитализированный 26 марта в подмосковный центр в Коммунарке композитор Игорь Николаев сдал анализы на коронавирус.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Общество
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
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Экономика
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Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Фигурное катание
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Известный в прошлом тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки из Финляндии Кииры Корпи, которая назвала детскую фабрику Этери Тутберидзе признаком бесчеловечной культуры.
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Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.
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Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии
Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Происшествия
В Ростовской области зафиксировали второй случай коронавируса
Второй случай коронавируса подтвердился в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф в разделе оперативных данных.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.