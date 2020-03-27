Например, предприятия оборонной промышленности, имеющие непрерывный цикл работы — будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — они не запрещаются на следующей неделе, а приветствуются.

Цель предстоящей нерабочей недели состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.

Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Общество Италия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса Общее число инфицированных с начала эпидемии в Италии превысило число заразившихся коронавирусом в Китае и составило 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся.

Общество Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.

Общество Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева Госпитализированный 26 марта в подмосковный центр в Коммунарке композитор Игорь Николаев сдал анализы на коронавирус.

Экономика Рецессия в России становится почти неизбежной Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.

Происшествия В Ростовской области зафиксировали второй случай коронавируса Второй случай коронавируса подтвердился в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф в разделе оперативных данных.