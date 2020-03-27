Например, предприятия оборонной промышленности, имеющие непрерывный цикл работы — будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — они не запрещаются на следующей неделе, а приветствуются.

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 27 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Технологии «Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект Облачная платформа «Яндекс.облако» в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC).

Наука Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

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Энергетика Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.

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Политика МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.

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