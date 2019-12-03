Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков назвал цель закона о предустановке российского ПО

По словам Пескова, "Россия ни от кого ни отгораживалась ни в интернете, ни в чем".
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Кремль объяснил необходимость закона о предустановке российского софта

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Кремль считает закон о предустановке отечественного ПО антимонопольным

Коммерсантъ05:30

В Кремле заявили, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

RT на русском05:11

Кремль объяснил необходимость предустановки российского софта на гаджеты

РБК06:34

Песков: закон о предустановке российского ПО на гаджеты не направлен на отгораживание РФ

ТАСС05:06

Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

РИА Новости05:03

Кремль объяснил цель закона о российском софте

Lenta.ru05:00
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Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Известия 05:59
Политика

Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России

Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Московский Комсомолец 06:37
Политика

Путин провёл телефонный разговор с новым главой Еврокомиссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с новым главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
RT на русском 05:36
Происшествия

Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело

REGNUM 07:06
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Общество

За хищения на космодроме Восточный глава стройфирмы получил 11 лет

Благовещенский городской суд приговорил генерального директора ООО "УСИО" Д.В.Вишневского к 11 годам заключения в колонии общего режима за хищения при строительстве космодрома Восточный.
Российская газета 07:16
Кино

Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service 05:37
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 01 декабря в 12:51
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
OvideO.ru 06:46
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Политика

Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом

Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
ИА Новороссия 04:00
Музыка

В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Телепрограмма вчера в 12:48
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Шоу-бизнес

Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:27
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
РИА Новости вчера в 02:04
Происшествия

На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце

РИА Новости 06:26
Технологии

Компания Apple назвала самые популярные приложения для iPhone

Компания Apple опубликовала список самых популярных приложений, которые в этом году скачивали владельцы iPhone.
Аргументы и Факты 04:36
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 01 декабря в 12:15
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Футбол

Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания

Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Матч ТВ 01:35
Армия и оружие

Китайцы предупредили о ядерной угрозе со стороны Японии

RuNews24.ru 30 ноября в 01:35
Политика

Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины

Действующий закон предполагает, что директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.
ИА Новороссия 05:23
Политика

Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом

Газета.Ru вчера в 13:36
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