Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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