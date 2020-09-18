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Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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Газета.Ru

Песков назвал эффективными меры поддержки экономики во время эпидемии

Газета.Ruвчера в 09:51
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАССвчера в 05:59
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБКвчера в 05:30
Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфаксвчера в 05:57
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

РИА Новостивчера в 05:49
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ruвчера в 05:40
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русскомвчера в 05:58

МИД Кубы: Военные учения США и Колумбии несут опасность региону

"Учения, якобы направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, демонстрируют агрессивность и неуважение к воле суверенных государств региона", - написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.
РЕН ТВвчера в 15:50

Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Недавно папарацци застукали Воробьева и Зубареву гуляющими по Лас-Вегасу, что сразу породило слухи о возможном венчании пары — ведь в этом «городе греха», как известно, зарегистрировать брак можно буквально на каждом шагу.
Что происходитвчера в 09:59
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

В Бурятии число зараженных коронавирусом возросло на 67 человек

Число заражений коронавирусной инфекцией возросло в Бурятии за сутки на 67 случаев, составив с начала пандемии 6275 заражений COVID-19, из них по Улан-Удэ – 3679, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.
Московский Комсомолец Улан-Удэ21:26
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ruвчера в 04:31
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КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русскомвчера в 09:46
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Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
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Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС17 сентября в 11:10
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Отец стрелявшего в солдат Шамсутдинова понадеялся на минимальный срок

Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в прошлом году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассчитывает на 5–10 лет заключения для сына, сообщил Салим Шамсутдинов РБК.
РБКвчера в 10:37
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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