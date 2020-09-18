Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Смотрите также
Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко
Сообщения об ухудшении состояния Бориса Моисеева опровергнуты
Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Sony представила компактный смартфон Xperia 5 II
Две женщины рухнули с третьего этажа вместе с балконом
Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
Подробнее о событии