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RT на русском
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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Lenta.ru

Кремль ответил на критику Кудрина из-за бедности в России

Lenta.ru06:02
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАСС05:59
Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфакс05:57
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русском05:58
РИА Новости

В Кремле оценили принятые меры по поддержке экономики

РИА Новости05:49
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ru05:40
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБК05:30

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45

В ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем

На днях глава американского Командования глобальных ударов ВВС (Air Force Global Strike Command) генерал Тимоти Рэй заявил журналистам, что если Пентагон не вложится в модернизацию ядерного щита, то проиграет в противостоянии с Россией и Китаем.
РИА Новости01:00
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Геркус о провале «Динамо» в Лиге Европы: вылетели от полулюбительской команды

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал столичное "Динамо" после поражения бело-голубых в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы от тбилисского "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 16:03
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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