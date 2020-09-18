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RT на русском
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Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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Газета.Ru

Песков назвал эффективными меры поддержки экономики во время эпидемии

Газета.Ruвчера в 09:51
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАССвчера в 05:59
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБКвчера в 05:30
Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфаксвчера в 05:57
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

РИА Новостивчера в 05:49
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ruвчера в 05:40
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русскомвчера в 05:58

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
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