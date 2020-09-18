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RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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Газета.Ru

Песков назвал эффективными меры поддержки экономики во время эпидемии

Газета.Ru09:51
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАСС05:59
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ru05:40
Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфакс05:57
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

РИА Новости05:49
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русском05:58
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБК05:30

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
РБК13:10
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАССвчера в 11:10
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