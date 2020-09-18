Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Смотрите также
Дочь Успенской заметили без зубов и в неадекватном состоянии на улице
Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
В Кремле осудили планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
«Спартак» интересуется защитником «Зенита» Терентьевым
ESA выделило 129 млн евро на защиту Земли от астероидов
SpaceX отменила запуск новой группировки спутников Starlink
Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным
В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
Подробнее о событии