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RT на русском
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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Газета.Ru

Песков назвал эффективными меры поддержки экономики во время эпидемии

Газета.Ruвчера в 09:51
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАССвчера в 05:59
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ruвчера в 05:40
Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфаксвчера в 05:57
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

РИА Новостивчера в 05:49
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русскомвчера в 05:58
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБКвчера в 05:30

С 5 октября в Абхазии введут ограничения из-за коронавируса

В постановлении «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19» говорится, что с 5 октября 2020 года на территории Абхазии запрещается проведение массовых мероприятий в помещениях.
С 5 октября в Абхазии введут ограничения из-за коронавируса
Live24вчера в 08:26
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В офисе Зеленского опровергли данные о тайных договоренностях с РФ

Ранее экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой якобы существуют некие договоренности по Донбассу.
Вечерняя Москвавчера в 15:53

Lancet опубликовал посвященную вакцине «Спутник V» переписку ученых

Научный журнал The Lancet опубликовал еще два материала, посвященных российской вакцине "Спутник V". В одном содержатся вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а в другом - ответы на эти вопросы.
Российская газета18:36
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В Китае каждые несколько часов растут цены на дорогие модели Huawei

Как сообщает ToDay News Ufa, продавцы телефонов в «Huaqiangbei», то есть крупнейшем в мире рынке электроники, который находится в городе Шэньчжэнь, утверждают, что стоимость новых и подержанных смартфонов от Huawei в этом месяце стремительно растет, она уже подорожала в среднем на пятьсот юаней.
ToDay News Ufa17:00
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Пушков назвал провинциальными требования Украины «пустить» её в Европу

Москва, 19 сентября 2020, 01:58 — REGNUM Киевская политическая верхушка «провинциализировалась» после госпереворота в 2014 году, о чём свидетельствует требование Украины «пустить» её в Европу, написал 18 сентября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
REGNUM18:58
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде.
РИА Новостивчера в 10:36
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