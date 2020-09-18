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RT на русском
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфакс05:57
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАСС05:59
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русском05:58
Газета.Ru

Песков назвал эффективными меры поддержки экономики во время эпидемии

Газета.Ru09:51
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

РИА Новости05:49
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ru05:40
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБК05:30

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Sony отменила кинопрокат мультфильма «На связи» с Оливией Колман

Студия Sony Pictures отказалась от осенней премьеры анимационной ленты «На связи», за производство которой отвечают продюсеры «Монстров на каникулах» и создатели хитового мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Крис Миллер.
Киноафиша России06:52