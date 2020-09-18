В Самаре прокомментировали 14 смертей от коронавируса в регионе

Напомним, на сегодняшний день жертвами пандемии коронавируса в регионе стали 159 человек, в стране от ковида скончались 19 061 человек, число умерших в мире превысило 946 тысяч человек.