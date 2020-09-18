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RT на русском
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Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.В источнике
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Газета.Ru

Песков назвал эффективными меры поддержки экономики во время эпидемии

Газета.Ru09:51
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАСС05:59
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ru05:40
Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфакс05:57
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

РИА Новости05:49
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русском05:58
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБК05:30

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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