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RT на русском
RT на русском

В Кремле оценили уровень распространения коронавируса в России

В России наблюдается незначительный рост числа случаев заболевания коронавирусом, система здравоохранения готова к этому, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост, слава богу. И главное - что в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой - не так, как было в начале пандемии.
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