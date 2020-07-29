Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии. До этого американские СМИ распространяли информацию о том, что РФ готовит фейковые новости о COVID-19. Если кто-то говорит о дезинформации – это какая-то навязчивая фобия.

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Общество В Москве в 10 раз снизилось число новых случаев заражения Мэр Москвы Серегй Собянин заявил, что в Москве значительно снизилось число новых случаев инфицирования коронавирусом.

Общество Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. 797

Футбол Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака» Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.

Происшествия Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.

Общество В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий допустил дистанционный формат обучения в вузе в начале учебного года.

Космос Что ответить Илону Маску Все конкретные даты Илона Маска и НАСА относительно высадки человека на Луне - есть безбрежный мобилизующий оптимизм. 1

Путешествия Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. 133

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Общество Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторная и стационарная помощь, которая оказывается в регионе пациентам с COVID-19, требует доработки. 12

Общество Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России РИА Новости - ПОВОДОВ ДЛЯ САМОУСПОКОЕННОСТИ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ У РОССИИ НЕТ - РОСПОТРЕБНАДЗОР Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия. 28

Футбол «Оренбург» подписал экс-хавбека «Химок» Скворцова Бывший полузащитник «Химок» Алексей Скворцов подписал контракт с «Оренбургом», сообщает пресс-служба клуба.

Армия и оружие Турецкие подразделения прибыли в Азербайджан для совместного учения Турецкие войска начали прибывать в Азербайджан еще за неделю до назначенного срока.

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.