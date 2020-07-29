Коронавирус
Piter.tvПесков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии. До этого американские СМИ распространяли информацию о том, что РФ готовит фейковые новости о COVID-19. Если кто-то говорит о дезинформации – это какая-то навязчивая фобия.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
В Москве в 10 раз снизилось число новых случаев заражения
Мэр Москвы Серегй Собянин заявил, что в Москве значительно снизилось число новых случаев инфицирования коронавирусом.
Сиб.фм 07:45
Общество
Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Футбол
Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака»
Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.
Sports.ru 07:03
Происшествия
Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках
Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.
Российская газета 07:19
Общество
В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате
Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий допустил дистанционный формат обучения в вузе в начале учебного года.
РБК 06:51
Космос
Что ответить Илону Маску
Все конкретные даты Илона Маска и НАСА относительно высадки человека на Луне - есть безбрежный мобилизующий оптимизм.
Российская газета вчера в 13:37
Общество
В Минздраве заявили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:33
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Происшествия
В Саратове наркоман получил пожизненный срок за гибель полицейского
СаратовБизнесКонсалтинг 07:29
Политика
Путин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии
Президент России Владимир Путин высказался о работе системы здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:55
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторная и стационарная помощь, которая оказывается в регионе пациентам с COVID-19, требует доработки.
Известия 06:52
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
РИА Новости - ПОВОДОВ ДЛЯ САМОУСПОКОЕННОСТИ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ У РОССИИ НЕТ - РОСПОТРЕБНАДЗОР Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:47
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой
Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
Футбол
«Оренбург» подписал экс-хавбека «Химок» Скворцова
Бывший полузащитник «Химок» Алексей Скворцов подписал контракт с «Оренбургом», сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 07:43
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Армия и оружие
Турецкие подразделения прибыли в Азербайджан для совместного учения
Турецкие войска начали прибывать в Азербайджан еще за неделю до назначенного срока.
Южный Федеральный вчера в 09:49
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Политика
Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 27 июля в 11:09
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28