Коронавирус
ИзвестияПесков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
По словам Пескова, все СМИ констатируют «немалые проблемы», которые испытывают США в ходе прохождения проблем в связи с коронавирусом. «Если кто-то говорит о дезинформации, это навязчивая фобия, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», — сказал пресс-секретарь.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22
Политика
Песков оценил вероятность стабилизации ситуации в Хабаровском крае
Москва, 29 июля 2020, 13:10 — REGNUM Ситуация в Хабаровском крае, обострившаяся после ареста бывшего главы региона Сергея Фургала и смены руководства региона, со временем уляжется.
REGNUM 06:10
Политика
Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Общество
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
РИА Новости 04:57
Армия и оружие
Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
ТАСС 04:42
Путешествия
В каких регионах программа кешбэка начнет действовать с 1 октября
Федеральное агентство по туризму отмечает, что в список регионов, где программа кешбэка для туристов начнет действовать с октября вошли следующие: Республика Алтай, Калининградская область, Алтайский край, Севастополь, Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.
Smolnarod.ru 05:55
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия вчера в 06:07
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Игры
Выживание для самых маленьких: Grounded уже в раннем доступе
Grounded – это кооперативный симулятор выживания от студии Obsidian Entertainment, посвященный приключениям уменьшившихся до размеров букашки детей.
Srnsk 05:24
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Эхо Москвы 02:17
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Футбол
«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры
Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем вчера в 09:29
Кино
Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана
Как сообщает портал Deadline, президент IMAX Corp. Рич Гелфонд рассказал, что избранным работникам IMAX показали новый фильм Кристофера Нолана «Довод», мировой прокат которого, возможно, стартует 26 августа.
Киноафиша России 05:25
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Армия и оружие
В России создано водородное зарядное устройство специально для военных
Специалисты технополиса «Эра» разработали портативное зарядное устройство, которое предназначено для восполнения заряда элементов питания военного снаряжения и оборудования.
Актуальные Новости 05:00
Общество
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию
АН Между строк вчера в 11:32
Армия и оружие
В Турции прокомментировали вопрос о несовместимости С-400 и F-35
Акар добавил, что Турция готова решить любую озабоченность Вашингтона по поводу совместимости С-400 и F-35 в техническом смысле.
Военное дело 05:54
Футбол
Экс-полузащитник «Марселя» и «Порту» Имбула ушел из «Сочи»
До перехода в «Сочи» Имбула играл за «Генгам», «Марсель», «Порту», «Сток Сити», «Тулузу», «Райо Вальекано» и «Лечче».
Sport24.ru 06:02
Политика
Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой
Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 06:06
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Политика
Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями
В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК 05:13