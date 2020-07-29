По словам Пескова, все СМИ констатируют «немалые проблемы», которые испытывают США в ходе прохождения проблем в связи с коронавирусом. «Если кто-то говорит о дезинформации, это навязчивая фобия, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», — сказал пресс-секретарь.

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

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