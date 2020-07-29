Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
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Уточняется, что сообщения о якобы распространяемой РФ дезинформации он назвал проявлением «навязчивой фобии». По словам пресс-секретаря главы государства, российские СМИ активно работают по освещению ситуации с инфекцией.В источнике
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