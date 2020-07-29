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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Уточняется, что сообщения о якобы распространяемой РФ дезинформации он назвал проявлением «навязчивой фобии». По словам пресс-секретаря главы государства, российские СМИ активно работают по освещению ситуации с инфекцией.В источнике
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РИА Новости

В Кремле ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

РИА Новости06:36
ТАСС

Песков назвал фобией предположения о якобы проводимой РФ дезинформации о коронавирусе

ТАСС05:56
RT на русском

В Кремле ответили на обвинения в дезинформации о пандемии коронавируса

RT на русском06:02
Известия

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Известия05:59
Коммерсантъ

Кремль не намерен реагировать на обвинения в распространении фейков о коронавирусе

Коммерсантъ05:57
РБК

Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID

РБК06:08
Газета.Ru

В Кремле назвали «навязчивой фобией» заявления о распространении РФ фейков о COVID-19

Газета.Ru05:34
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Турецкие отели подняли цены на 10% к прошлогодним

С известием об открытии Турции для российских туристов отдых в дорогих турецких отелях подорожал как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, подорожали услуги и бюджетных гостиниц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Интерфакс08:52
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Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС04:42
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В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском08:30
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