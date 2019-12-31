Политика
РИА НовостиВ Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался. В последние три - четыре года была такая негативная тенденция. В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТруд 06:14
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Происшествия
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Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
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Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
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В связи с санкциями США швейцарская компания Allseas Group SA — трубоукладчик «Северного потока-2» — 30 декабря приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой газопровода.
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Здоровье
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Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
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Происшествия
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Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Игры
Создатели «Корсары: Чёрная метка» показали «геймплейный» прототип игры — заработал официальный сайт
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Культура
Охлобыстин высказался по поводу участия Асмус в эротической сцене
В первую очередь, все обсуждают эротическую сцену с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского.
Общество
Все российские гражданские самолеты могут переименовать
Все гражданские самолеты, которые производятся в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов, объединенных одним названием.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Здоровье
Цельное молоко помогает предотвратить ожирение
Ни одно из исследований, в которых участвовало почти 21 000 детей в возрасте от одного года до 18 лет, не показало, что дети, которые пили молоко с пониженным содержанием жира, имели меньший риск избыточного веса или ожирения.
Космос
Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе
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Авто
Гибридный суперкар Mercedes-AMG GT 73 показали на видео
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Общество
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Накануне депутаты Рижской думы приняли закон, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года, несмотря на то, что русский является родным почти для 40% жителей Латвии.
Энергетика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
Происшествия
Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака
Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
Политика
Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
Белоруссия ведет переговоры с НАТО по вопросам проведения совместных миротворческих учений.
Транспорт
Столичный общественный транспорт сделают бесплатным в новогоднюю ночь
В мэрии добавили, что в связи с перекрытием улиц в центре города ряд маршрутов наземного общественного транспорта будет изменен.
Общество