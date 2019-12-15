Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПесков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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с чего всё началось

Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита

Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс08:02

Подробнее о событии

Песков рассказал о внесении Зеленским правок в итоговое коммюнике в Париже

Ведомости08:36

Песков оценил шансы на успех следующего саммита «нормандской четверки»

Российская газета08:40

Песков рассказал о демарше украинцев на саммите в Париже

News.ru08:39

Кремль заявил о попытках Киева отредактировать коммюнике саммита в Париже

РБК11:27

Песков надеется, что следующий нормандский саммит может стать успешнее Парижского

Газета.Ru08:20

Песков заявил о попытке Киева отредактировать текст коммюнике саммита

РЕН ТВ08:13

Песков назвал нормандский саммит в Париже «общей победой»

RT на русском10:02
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Культура

В Париже умерла актриса Анна Карина

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NASA показало «самую мощную ракету»

Хайтек+ 12 декабря в 01:27
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Газета.Ru вчера в 11:12
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Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245

Sports.ru вчера в 22:43
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:40
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Политика

Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил украинским СМИ, что в Киеве начали думать о возможном изменении минских соглашений.
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Авто

Названо лучшее время года для покупки нового автомобиля

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Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
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В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
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Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
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Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
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Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
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По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
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Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

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Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
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Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
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В космосе обнаружили похожий на елочную игрушку объект

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