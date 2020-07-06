Политика

Daily StormDaily StormПесков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России

Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков назвал глупостью слова командующего ВМС Украины о вторжении России

Газета.Ru13:15

В Кремле ответили на заявления Украины о подготовке к «военной конфронтации»

RT на русском11:43

Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению

РБК07:25

В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины

РИА Новости06:51

Песков назвал сообщения о планах вторжения России на Украину абсолютной глупостью

ТАСС06:24

Песков назвал глупостью сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины

Интерфакс06:21

Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

Lenta.ru06:20
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 11:34
65
Политика

Посольство России не исключает ответа на британские санкции

Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявление персональных санкций против 25 россиян, которых Великобритания считает причастными к нарушению прав человека.
Коммерсантъ 12:43
7
Общество

В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ

В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%).
REGNUM 03:30
6,7K
Религия

Опальный священник ответил обвинившему его во лжи митрополиту

Lenta.ru 13:19
4
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,6K
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
1,1K
Происшествия

Пролив Дарданеллы перекрыт из-за лесного пожара

Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи, сообщает турецкий телеканал NTV.
Коммерсантъ 13:18
Здоровье

Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали 70 литров плазмы

Всего медикам удалось собрать 70 литров плазмы от переболевших COVID-19 пациентов.
Neva.Today 12:10
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
131
Происшествия

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс вчера в 12:36
18
Происшествия

Скандальный застройщик подрался с обманутым дольщиком

Lenta.ru 13:34
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
1
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
1,6K
Здоровье

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 08:33
76
Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
136
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
671
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
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Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
90
Происшествия

На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину

В Краснодарском крае полиция задержала 28-летнюю жительницу станицы Баговская - ее подозревают в убийстве девятилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:37
60
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
8
Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
6
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Общество

В Тегеране заявляют о значительном ущербе на ядерном объекте

В Тегеране заявляют о значительном ущербе на ядерном объекте Причиной пожара на ядерном объекте в иранском городе Натанз была диверсия Израиля, сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ 08:15
127
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
5
Киберспорт

Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3

Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25
1
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Газета.Ru 12:24
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Футбол

«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России

МР7.ру 00:28
1
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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