Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.

Происшествия Полицейское следствие осталось без генерала Пока расследуется дело генералов, по итогам служебной проверки из системы МВД был уволен руководитель СД генерал-полковник юстиции Александр Романов. 5

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 272

Здоровье В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии. 33

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 6,1K

Происшествия В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Общество Коронавирус выявлен у 376 саратовских детей Матвеева уточнила, что заболеваемость составляет 296 на 100 тысяч человек - это в 1,6 раза меньше, чем средний показатель в России. 7

Общество «Аэрофлот» заявил о планах восстановить перевозки на 50% в 2020 году В случае получения разрешений на зарубежные полёты «Аэрофлот» может достичь уровня 2019 года по международным перевозкам к концу марта следующего года.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 98

Политика Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 18

Происшествия Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.