Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили слова командующего ВМС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
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Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению

РБК07:25

Кремль: сообщения о том, что Россия может напасть на Украину - абсолютная глупость

Вести.Ru06:38

Кремль оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

РИА Новости06:51

Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину

Газета.Ru06:45

В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины

RT на русском06:52

Песков назвал сообщения о планах вторжения России на Украину абсолютной глупостью

ТАСС06:24

Песков назвал глупостью сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины

Интерфакс06:21
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
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Меры вводятся на фоне увеличения числа случаев коронавируса в стране.
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Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
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Впервые опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Новые Ведомости 05:32
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Общество

«Аэрофлот» бросил в Китае собак своих пассажиров

URA.Ru 07:00
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

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Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы

Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 07:11
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Коронавирус выявлен у 376 саратовских детей

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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

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Экономика

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.
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«Аэрофлот» заявил о планах восстановить перевозки на 50% в 2020 году

В случае получения разрешений на зарубежные полёты «Аэрофлот» может достичь уровня 2019 года по международным перевозкам к концу марта следующего года.
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
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Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
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В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

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Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры

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Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

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Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже

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Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

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Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
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