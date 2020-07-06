Политика
RT на русскомВ Кремле оценили слова командующего ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы
Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
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Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей
Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
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Коронавирус выявлен у 376 саратовских детей
Матвеева уточнила, что заболеваемость составляет 296 на 100 тысяч человек - это в 1,6 раза меньше, чем средний показатель в России.
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Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
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Экономика
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%
ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.
ТАСС 05:01
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«Аэрофлот» заявил о планах восстановить перевозки на 50% в 2020 году
В случае получения разрешений на зарубежные полёты «Аэрофлот» может достичь уровня 2019 года по международным перевозкам к концу марта следующего года.
Говорит Москва 06:57
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
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Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
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