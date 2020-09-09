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РБК
РБК

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Песков допускал 7 сентября, что Лукашенко может приехать в Россию в ближайшие дни. 31 августа пресс-секретарь говорил, что встреча президента России с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность.
С чего всё началось
ТАСС

Путин и Лукашенко обсудят тему белорусского госдолга на встрече в Москве

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в Россию готовится, но точную дату не озвучивал.
ТАСС22:20
Подробнее о событии
РБК

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

РБК22:49
Lenta.ru

Раскрыта тема переговоров Лукашенко и Путина

Lenta.ru22:49
РЕН ТВ

Названы темы переговоров Путина и Лукашенко в Москве

РЕН ТВ22:37
RT на русском

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Москве

RT на русском22:42
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве

Комсомольская правда22:38
Московский Комсомолец

Песков анонсировал обсуждение белорусского госдолга на встрече в Москве

Московский Комсомолец22:46
ТАСС

Путин и Лукашенко обсудят тему белорусского госдолга на встрече в Москве

ТАСС22:20
КП - Беларусь

«Рефинансирование белорусского госдолга»: Песков рассказал, что обсудят на предстоящей встрече Путин с Лукашенко

КП - Беларусь03:53

В Екатеринбурге создатель паблика об АУЕ получил 7 лет колонии

Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети ВКонтакте на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации Агора Павел Чиков в своем телеграм-канале .
Znak.com06:50

Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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