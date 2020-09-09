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РБК
РБК

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Песков допускал 7 сентября, что Лукашенко может приехать в Россию в ближайшие дни. 31 августа пресс-секретарь говорил, что встреча президента России с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность.
С чего всё началось
ТАСС

Путин и Лукашенко обсудят тему белорусского госдолга на встрече в Москве

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в Россию готовится, но точную дату не озвучивал.
ТАСС22:20
Подробнее о событии
РБК

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

РБК22:49
Lenta.ru

Раскрыта тема переговоров Лукашенко и Путина

Lenta.ru22:49
ТАСС

Путин и Лукашенко обсудят тему белорусского госдолга на встрече в Москве

ТАСС22:20
RT на русском

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Москве

RT на русском22:42
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве

Комсомольская правда22:38
РЕН ТВ

Названы темы переговоров Путина и Лукашенко в Москве

РЕН ТВ22:37
Московский Комсомолец

Песков анонсировал обсуждение белорусского госдолга на встрече в Москве

Московский Комсомолец22:46

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни
Слово и Деловчера в 09:21
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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