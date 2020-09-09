Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко
Песков допускал 7 сентября, что Лукашенко может приехать в Россию в ближайшие дни. 31 августа пресс-секретарь говорил, что встреча президента России с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.В источнике
Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность.
С чего всё началось
Путин и Лукашенко обсудят тему белорусского госдолга на встрече в Москве
2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в Россию готовится, но точную дату не озвучивал.
ТАСС22:20
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