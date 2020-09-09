Аргументы и Факты 9

Песков допускал 7 сентября, что Лукашенко может приехать в Россию в ближайшие дни. 31 августа пресс-секретарь говорил, что встреча президента России с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.

Дмитрий Песков российский государственный деятель Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность.