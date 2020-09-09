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РБК
РБК

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Песков допускал 7 сентября, что Лукашенко может приехать в Россию в ближайшие дни. 31 августа пресс-секретарь говорил, что встреча президента России с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность.
С чего всё началось
ТАСС

Путин и Лукашенко обсудят тему белорусского госдолга на встрече в Москве

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в Россию готовится, но точную дату не озвучивал.
ТАСС22:20
Подробнее о событии
РБК

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

РБК22:49
Lenta.ru

Раскрыта тема переговоров Лукашенко и Путина

Lenta.ru22:49
RT на русском

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Москве

RT на русском22:42
Московский Комсомолец

Песков анонсировал обсуждение белорусского госдолга на встрече в Москве

Московский Комсомолец22:46
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве

Комсомольская правда22:38
РЕН ТВ

Названы темы переговоров Путина и Лукашенко в Москве

РЕН ТВ22:37
ТАСС

Путин и Лукашенко обсудят тему белорусского госдолга на встрече в Москве

ТАСС22:20

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака
РИА Новости02:29

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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