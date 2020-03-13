Политика

РЕН ТВРЕН ТВПесков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
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