Политика
РЕН ТВПесков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
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Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Политика
Песков попросил журналистов не приходить в Кремль больными
В Кремле попросили журналистов не приходить больными на конференции и брифинги.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android 11
Пока далеко не все смартфоны Xiaomi и Redmi получили ожидаемое обновление до свежей версии операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Общество
В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Политика
Китай прокомментировал слова о причастности США к коронавирусу
МИД Китая не подтверждает cлова своего представителя о том, что коронавирус SARS-CoV-2 могла занести в китайский Ухань Армия США.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Футбол
УЕФА отменит матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА отложил все футбольные матчи, запланированные на следующую неделю, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Общество
ВЦИОМ: 64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Из опроса следует, что 87% россиян знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, что больше на 3 п.п. по сравнению с опросом за 6 марта.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Политика
«РИА Новости»: Россия пока не получала от Индонезии отказ от Су-35
Россия пока не получала от Индонезии уведомление об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Хоккей
Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей
Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил свыше 10 деревьев
Порывами шквального ветра в столице оказались поваленными 15 деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Хоккей
«Витязь» предложил контракт Кравецу
«Витязь» предложил новый контракт главному тренеру Михаилу Кравецу.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Общество
Алиханов: Мы заполнили все боксы инфекционной больницы
В инфекционной больнице Калининграда заполнены все боксы.