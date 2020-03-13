Политика
РЕН ТВПесков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
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Финансы
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 81 рубля
Как сообщили эксперты РБК, укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть и благодаря продажам валюты со стороны Центробанка и российских компаний-экспортёров.
Экономика
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца
Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Армия и оружие
В результате авиаударов США погибли пять иракских военнослужащих
Пять иракских военнослужащих погибли в результате бомбардировки со стороны американской армии.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Общество
В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
Здоровье
В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Музыка
Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»
Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
Здоровье
В Кирове выявлен первый случай коронавируса
В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса
В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса. Об этом заявил Национальный олимпийский комитет (НОК).
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как 8-летняя дочь красовалась перед камерами
Дочь певицы свободно чувствовала себя перед камерами и с радостью позировала. София продемонстрировала фотографам и операторам яркий образ.
Кино
Прокат нового фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса
Бербанк, США, 13 марта 2020, 09:24 — REGNUM Выпуск фильма «Мулан» от студии Disney, планировавшийся на 27 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила режиссер картины Ники Каро 13 марта на своей официальной странице в Instagram.
Экономика
Более половины регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году
Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году в связи с превышением расходов над доходами, а также изменением цен на нефть и пандемией коронавируса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Происшествия
Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге
В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Футбол
«Зенит» проведёт два матча без зрителей из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий с численностью больше тысячи человек с 16 марта по 30 апреля.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.