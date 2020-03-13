Политика

РЕН ТВРЕН ТВПесков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
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Кремль назвал диверсией массовую рассылку «поправки» о выплатах всем россиянам

Lenta.ru06:30

Кремль сообщил об информационных диверсиях

Вести.Ru06:29

Песков призвал противодейстовать распространению фейков о поправке к Конституции РФ

ТАСС05:51

Песков прокомментировал фейковые сообщения о поправке в Конституцию

Газета.Ru05:59

Песков назвал фейки о поправках в Конституцию угрозой и диверсией

Московский Комсомолец05:52

Дмитрий Песков назвал фейки о поправках в Конституцию угрозой и диверсией

Говорит Москва06:00

В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

РИА Новости05:42
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Финансы

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 81 рубля

Как сообщили эксперты РБК, укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть и благодаря продажам валюты со стороны Центробанка и российских компаний-экспортёров.
Говорит Москва 08:00
Экономика

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:47
Происшествия

Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца

Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ вчера в 22:59
Армия и оружие

В результате авиаударов США погибли пять иракских военнослужащих

Пять иракских военнослужащих погибли в результате бомбардировки со стороны американской армии.
Известия 08:26
Политика

Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Общество

В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
РБК 07:24
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Газета.Ru 07:47
Музыка

Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»

Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
Neva.Today 01:08
Здоровье

В Кирове выявлен первый случай коронавируса

В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Эхо Москвы в Кирове 07:07
Общество

Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт

REGNUM 06:16
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Спорт

В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса. Об этом заявил Национальный олимпийский комитет (НОК).
Piter.tv 08:24
Армия и оружие

Турция объявила России ультиматум по Сирии

Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Piter.tv 05:43
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ 05:04
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС вчера в 03:20
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала, как 8-летняя дочь красовалась перед камерами

Дочь певицы свободно чувствовала себя перед камерами и с радостью позировала. София продемонстрировала фотографам и операторам яркий образ.
Летидор 07:18
Кино

Прокат нового фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса

Бербанк, США, 13 марта 2020, 09:24 — REGNUM Выпуск фильма «Мулан» от студии Disney, планировавшийся на 27 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила режиссер картины Ники Каро 13 марта на своей официальной странице в Instagram.
REGNUM 02:24
Экономика

Более половины регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году в связи с превышением расходов над доходами, а также изменением цен на нефть и пандемией коронавируса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Владивосток-Новости 05:33
Происшествия

На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Lenta.ru 04:39
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста вчера в 07:17
Футбол

«Зенит» проведёт два матча без зрителей из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий с численностью больше тысячи человек с 16 марта по 30 апреля.
Life.ru 07:39
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 11 марта в 06:24
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
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Политика

Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами

О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Российская газета 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
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