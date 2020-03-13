Правоохранительные органы должны обратить внимание на распространение фейков о поправке в Конституцию, что является информационной диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Песков назвал информационной диверсией фейки о поправке в Конституцию

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