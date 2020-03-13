Политика
Политическая ЭкспертизаПесков назвал информационной диверсией фейки о поправке в Конституцию
Правоохранительные органы должны обратить внимание на распространение фейков о поправке в Конституцию, что является информационной диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Технологии
В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»
Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
Происшествия
В Кирове спецслужбы оцепили здание инфекционной больницы
Сегодня, 13 марта, сотрудники спецслужб оцепили здание инфекционной больницы в Кирове.
Энергетика
Брокеры прогнозируют по 100 рублей за доллар
В интервью «Российской газете» эксперт заявил, что при снижении стоимости нефти до 15 — 20 рублей за баррель доллар может подняться до отметки в 100 рублей.
Хоккей
Билялетдинов не исключил возобновления тренерской карьеры
Знаменитый хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов, последний год проведший без работы после ухода с поста наставника казанского "Ак Барса", рассказал о том, как чувствует себя без постоянной тренерской практики.
Авто
Трехдверный Range Rover стал серийным
От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.
Экономика
Кудрин предупредил о грядущем росте бедности россиян
При текущем уровне нефтяных цен рост российской экономики в 2020 году будет находиться на уровне нуля, а россиян ждет рост уровня бедности.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Футбол
КДК РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Политика
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте
Роспотребнадзор призывает соотечественников воздержаться от поездок в общественном транспорте в час пик ради профилактики коронавируса.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев
Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Армия и оружие
США перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot
Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot, их планируется развернуть через несколько дней, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Кино
Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены
По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Происшествия
В Москве установлены все контактировавшие с новыми заразившимися коронавирусом
Власти Москвы установили весь круг близких, с которыми могли контактировать пятеро новых заразившихся коронавирусом граждан.
Армия и оружие
В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе
Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.