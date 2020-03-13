Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПесков назвал информационной диверсией фейки о поправке в Конституцию

Правоохранительные органы должны обратить внимание на распространение фейков о поправке в Конституцию, что является информационной диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

Известия06:42

Песков призвал противодейстовать распространению фейков о поправке к Конституции РФ

ТАСС05:51

Кремль сообщил об информационных диверсиях

Вести.Ru06:29

Песков прокомментировал фейковые сообщения о поправке в Конституцию

Газета.Ru05:59

Песков назвал фейки о поправках в Конституцию угрозой и диверсией

Московский Комсомолец05:52

Кремль назвал диверсией массовую рассылку «поправки» о выплатах всем россиянам

Lenta.ru06:30

В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

РИА Новости05:42
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Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

RT на русском 09:43
Общество

На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Известия 09:59
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Происшествия

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Российская газета 05:45
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Газета.Ru 09:47
Технологии

В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»

Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
Городовой 03:08
Происшествия

В Кирове спецслужбы оцепили здание инфекционной больницы

Сегодня, 13 марта, сотрудники спецслужб оцепили здание инфекционной больницы в Кирове.
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Энергетика

Брокеры прогнозируют по 100 рублей за доллар

В интервью «Российской газете» эксперт заявил, что при снижении стоимости нефти до 15 — 20 рублей за баррель доллар может подняться до отметки в 100 рублей.
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Билялетдинов не исключил возобновления тренерской карьеры

Знаменитый хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов, последний год проведший без работы после ухода с поста наставника казанского "Ак Барса", рассказал о том, как чувствует себя без постоянной тренерской практики.
ProstoProSport 02:39
Авто

Трехдверный Range Rover стал серийным

От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.
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Экономика

Кудрин предупредил о грядущем росте бедности россиян

При текущем уровне нефтяных цен рост российской экономики в 2020 году будет находиться на уровне нуля, а россиян ждет рост уровня бедности.
Компания вчера в 07:56
Финансы

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
ЮГ Times 06:25
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Футбол

КДК РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 06:06
Политика

Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.
РИА Новости 09:51
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте

Роспотребнадзор призывает соотечественников воздержаться от поездок в общественном транспорте в час пик ради профилактики коронавируса.
Российский Вестник 11 марта в 14:43
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru 04:17
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Общество

Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Известия 09:06
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Политика

Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
РИА Новости 09:11
Футбол

Тедеско назвал потери «Спартака» перед игрой с «Оренбургом»

РБК 04:36
Армия и оружие

США перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot

Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot, их планируется развернуть через несколько дней, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Взгляд.ру 09:18
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Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены

По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Live24 06:35
Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы

Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Live24 вчера в 08:09
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ 05:04
Происшествия

В Москве установлены все контактировавшие с новыми заразившимися коронавирусом

Власти Москвы установили весь круг близких, с которыми могли контактировать пятеро новых заразившихся коронавирусом граждан.
ТАСС 09:59
Армия и оружие

В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе

Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
RT на русском 09:42
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