Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

с чего всё началось

Скорее это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте — эта штука реальная.

Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что "это штука реальная".

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