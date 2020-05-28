Коронавирус
ИнтерфаксПесков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ссылаясь на собственный опыт, он отметил, что "это штука реальная".
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Скорее это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте — эта штука реальная.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 06:18
с чего всё началось
Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).РБК00:00
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Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"
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