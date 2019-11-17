Политика
Народные новостиПесков назвал «краеугольным» закон об особом статусе Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "краеугольным законом" проблему с принятием Украиной соглашения об особом статусе Донбасса.
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Армия и оружие
Военная полиция РФ в Сирии отбила у курдских радикалов желание воевать
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита
Передача Украине задержанных в ноябре прошлого года военных кораблей не связана с саммитом, заявили в МИД России.
Музыка
Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном
Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
ЖКХ
Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Гаджеты
В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U
AMD Athlon Gold 3150U представляет собой 2-ядерный процессор, поддерживающий работу с 4 потоками.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Гаджеты
В Китае назвали лучший смартфон 2019 года
Китайский мобильный оператор Chine Mobile назвал лучший смартфон уходящего года.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Происшествия
В уфимской больнице из бабушки высыпались сотни тысяч рублей
В городскую больницу №8 в Уфе доставили бабушку, из которой высыпались сотни денежных купюр - всего медработники насчитали почти триста тысяч рублей.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
В родительских чатах паника: екатеринбургских школьников подсаживают на новый наркотик
Родители российских школьников бьют тревогу. Детей подсаживают на странные смеси, так называемые, снюсы.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в 10 раз дешевле оригинала
В Китае выпустили ещё одну дешевую копию Range Rover Sport - новинка получила название Hunkt Canticie.
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.