Политика

Народные новостиНародные новостиПесков назвал «краеугольным» закон об особом статусе Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "краеугольным законом" проблему с принятием Украиной соглашения об особом статусе Донбасса.
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Песков назвал закон об особом статусе Донбасса краеугольным

РИА Новости10:27

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

РБК09:30

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Вести.Ru05:44

Кремль прокомментировал согласование Украиной «особого статуса» Донбасса

Московский Комсомолец07:26

В Кремле назвали краеугольным закон об особом статусе Донбасса

RT на русском07:23

Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать с ДНР и ЛНР закон о статусе Донбасса

ТАСС07:10

Песков указал на отсутствие связи между статусом Донбасса и саммитом «четверки»

Известия07:48
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Армия и оружие

Военная полиция РФ в Сирии отбила у курдских радикалов желание воевать

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Газета.Ru 06:29
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Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

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RT на русском вчера в 04:11
Политика

МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита

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ТК Звезда вчера в 07:39
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Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном

Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Московский Комсомолец 05:48
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В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru 11:19
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В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

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Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Известия вчера в 15:57
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В бенчмарке замечен 2-ядерный процессор AMD Athlon Gold 3150U

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Дни24 06:26
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Российская газета 10:15
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Политика

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Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Газета.Ru 13:54
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

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Fashion-ритейлеры теряют трафик

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Times сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат

РБК 13:08
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Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
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Родители российских школьников бьют тревогу. Детей подсаживают на странные смеси, так называемые, снюсы.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.
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