Политика

Вести.RuВести.RuПесков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
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Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Российская газета08:11

Песков указал на отсутствие связи между статусом Донбасса и саммитом «четверки»

Известия07:48

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Вести.Ru05:44

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RT на русском07:23

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

РЕН ТВ07:11

Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать с ДНР и ЛНР закон о статусе Донбасса

ТАСС07:10

Кремль прокомментировал согласование Украиной «особо статуса» Донбасса

Московский Комсомолец07:26
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