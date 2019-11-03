Политика
RT на русскомПесков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Как сообщает РИА Новости, Песков назвал этот жест «чудесно сформулированной рекомендацией». 31 октября директор калининградского парка «Куршская коса» рассказал в ходе неформального общения с Путиным о планах строительства велодорожки длиной 41 км.
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Политика
Захарова обвинила NYT в подлоге после статьи о военном атташе США
Публикация The New York Times о том, что Россия якобы задержала рейс, на котором военный атташе посольства Соединенных Штатов в августе должен был вылететь из Москвы на лечение в Германию, является подлогом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 09:23
Политика
Песков указал на «стиль» Путина в получении информации
Получение информации от первоисточников является «хорошо известным стилем» президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 15:57
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Автоспорт
Квят был оштрафован на пять секунд и потерял место в очковой зоне Гран-при США
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят снова получил штраф после финиша гонки Гран-при США.
Чемпионат 16:03
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда 14:55
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Футбол
Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Политика
Трамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
RT на русском 14:55
Общество
105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера
Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.
Газета.Ru 15:59
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 19:14
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Гаджеты
Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com 01:08
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Экономика
Аналитик: Нефть может подешеветь из-за решения ФРС США
Баррель нефти эталонной марки Brent может подешеветь, если Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, понизит ставку и далее примет решение взять паузу в череде снижений показателя.
Росбалт 31 октября в 10:38
Общество
Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой
Лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом.
Известия вчера в 21:11
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене
Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru 10:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь 02:59
Здоровье
Игорь Бабушкин провёл совещание по итогам Госсовета по здравоохранению
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, поставленные главой государства.
Астрахань.Ру 00:52
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00