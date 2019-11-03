Политика

RT на русскомRT на русскомПесков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

Как сообщает РИА Новости, Песков назвал этот жест «чудесно сформулированной рекомендацией». 31 октября директор калининградского парка «Куршская коса» рассказал в ходе неформального общения с Путиным о планах строительства велодорожки длиной 41 км.
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Известия13:10

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском13:05

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

РИА Новости11:25

В Кремле объяснили, почему Путин показал кулак на просьбу о деньгах

URA.Ru12:30

Песков объяснил, как нужно относиться к «кулаку Путина»

Московский Комсомолец11:48

Кремль назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

РБК12:37

Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

Вести.Ru10:25
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Политика

Захарова обвинила NYT в подлоге после статьи о военном атташе США

Публикация The New York Times о том, что Россия якобы задержала рейс, на котором военный атташе посольства Соединенных Штатов в августе должен был вылететь из Москвы на лечение в Германию, является подлогом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 09:23
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Политика

Песков указал на «стиль» Путина в получении информации

Получение информации от первоисточников является «хорошо известным стилем» президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 15:57
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»

Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Автоспорт

Квят был оштрафован на пять секунд и потерял место в очковой зоне Гран-при США

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят снова получил штраф после финиша гонки Гран-при США.
Чемпионат 16:03
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Политика

В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту

Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда 14:55
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Армия и оружие

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ru 14:09
Общество

4 ноября православные отметят память Казанской иконы Божией Матери

Фома вчера в 16:18
Политика

Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Футбол

Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Политика

Трамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
RT на русском 14:55
Общество

105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера

Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.
Газета.Ru 15:59
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 19:14
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Происшествия

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Представитель Семчева опроверг информацию о госпитализации актера

ТАСС 15:44
Гаджеты

Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G

Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com 01:08
Хоккей

Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Экономика

Аналитик: Нефть может подешеветь из-за решения ФРС США

Баррель нефти эталонной марки Brent может подешеветь, если Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, понизит ставку и далее примет решение взять паузу в череде снижений показателя.
Росбалт 31 октября в 10:38
Общество

Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой

Лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом.
Известия вчера в 21:11
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Футбол

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru 10:05
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Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности

Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь 02:59
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Игорь Бабушкин провёл совещание по итогам Госсовета по здравоохранению

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, поставленные главой государства.
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AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14

Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
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