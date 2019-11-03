Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

РИА Новости11:25

Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

Вести.Ru10:25
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
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Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

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На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4

На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4. События происходят через множество лет после финала третьей части, когда миллионы человек были уничтожены деяниями Небес и Ада.
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Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
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Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
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Коллеги поделились воспоминаниями об убитом главе Центра «Э» Ингушетии

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США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
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Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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Медведев отметил успехи России на цифровой арене

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Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Единоборства

Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:53
Общество

Вступил в силу закон об устойчивой работе рунета

Закон об устойчивой работе рунета вступил в силу 1 ноября 2019 г. Закон предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения отечественных операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.
Агентство Москва 31 октября в 16:18
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
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В школе Владивостока прогремел взрыв

В результате взрыва неизвестного предмета на школьном дворе школы № 45 города Владивостока пострадала женщина, сообщает 3 ноября портал «Владивосток 24».
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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

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В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
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Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
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Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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