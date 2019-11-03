Во время неформального общения директор калининградского парка "Куршская коса" попросил выделить денег на велодорожку протяженностью 55 километров. Путин переадресовал вопрос губернатору области Антону Алиханову, но тот в шутку напомнил, что парк – национальный.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.

Футбол Моуринью встретился с руководством «Арсенала» Известный тренер Жозе Моуринью, раньше работавший наставником "Челси" и МЮ, встретился с директором лондонского "Арсенала" Раулем Санлехи, информирует The Тімеs.