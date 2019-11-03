Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
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с чего всё началось

Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

Во время неформального общения директор калининградского парка "Куршская коса" попросил выделить денег на велодорожку протяженностью 55 километров. Путин переадресовал вопрос губернатору области Антону Алиханову, но тот в шутку напомнил, что парк – национальный.
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

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