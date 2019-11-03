Политика
РИА НовостиПесков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
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с чего всё началось
Во время неформального общения директор калининградского парка "Куршская коса" попросил выделить денег на велодорожку протяженностью 55 километров. Путин переадресовал вопрос губернатору области Антону Алиханову, но тот в шутку напомнил, что парк – национальный.Вести.Ru10:25
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
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Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
Музыка
На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно
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В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Общество
Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии
Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
Адвокат обвинил Наргиз в доведении Максима Фадеева до инфаркта
Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что известный продюсер Максим Фадеев действительно пережил сердечный приступ.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
Футбол
Моуринью встретился с руководством «Арсенала»
Известный тренер Жозе Моуринью, раньше работавший наставником "Челси" и МЮ, встретился с директором лондонского "Арсенала" Раулем Санлехи, информирует The Тімеs.
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
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Нокаутировав Гиллеспи, Кевин Ли нацелился на Ислама Махачева
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Культура
Музыкант Горан Брегович захотел поселиться в Крыму
Знаменитый балканский музыкант и композитор Горан Брегович приехал в Крым, чтобы дать концерт.
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Футбол
«Химки» обыграли «Текстильщик» в меньшинстве
В матче 21-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Химки» обыграли дома «Текстильщик» со счетом 2:1. Подмосковная команда занимает второе место в турнирной таблице, а «Текстильщик» — 19-й.
Шоу-бизнес
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Появление известной рок-певицы сопровождалось громкими овациями. Земфира призналась, что нервничает и волнуется после долгого перерыва.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 9:1
"Салават Юлаев" нанес крупное поражение минскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа
«После почти месяца относительного затишья из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля», — сказано в сообщении.