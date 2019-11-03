Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

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Кулак президента Песков назвал чудесно сформулированной рекомендацией

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Кремль назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

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В Кремле объяснили, почему Путин показал кулак на просьбу о деньгах

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Песков объяснил, как нужно относиться к «кулаку Путина»

Московский Комсомолец11:48

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

РИА Новости11:25

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском13:05
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.
RT на русском 31 октября в 16:09
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В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно

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Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
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В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
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Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями

На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.
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Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
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У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

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Офис Зеленского опроверг драку его главы с начальником СБУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского официально опроверг информацию о драке главы администрации лидера Андрея Богдана с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 13:07
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«Спутник-2» с собакой Лайкой запустили 62 года назад

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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
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Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
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Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
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Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
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Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
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«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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