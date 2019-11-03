Политика
РИА НовостиПесков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
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Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Футбол
Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье
Адвокат и личный друг эстрадного продюсера Максима Фадеева Сергей Жорин предположил, что новый громкий конфликт с артистами может погубить автора «Шоколадного зайца».
Ридус вчера в 14:45
Экономика
Осипов прокомментировал итоги Госсовета с Путиным по реформированию здравоохранения
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал журналистам об итогах Госсовета по реформированию здравоохранения, прошедшего 31 октября в Калининградской области.
Zab.RU вчера в 23:42
Наука
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.
Gazeta.SPb вчера в 13:53
Политика
Россия побеждает: Украина в панике из-за решения Дании по «Северному потоку — 2»
После разблокировки «Северного потока-2» шансы у Украины выторговать себе условия получше оказались минимальными.
Rusvesna.su 00:00
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий.
РБК 00:32
Армия и оружие
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Спорт
Россияне выиграли эстафету на этапе КМ по шорт-треку в США
Мужская сборная России одержала победу в рамках эстафеты на этапе Кубка мира по шорт-треку, прошедшем в американском Солт-Лейк-Сити.
РЕН ТВ вчера в 20:04
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости вчера в 15:08
Армия и оружие
США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками
США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
РИА Новости вчера в 18:40
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 02 ноября в 18:43
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02 ноября в 01:21
Общество
Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 19:43
Футбол
«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ
РИА Новости вчера в 13:52
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 04:32