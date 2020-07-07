Общество

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей

Ликвидация бедности — приоритет для российских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного СК "Росгосстрах жизнь" и научно-техническим центром "Перспектива".
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Песков: на сокращение бедности направлены почти все программы развития

Вести.Ru05:40

Песков: Почти все программы развития в РФ направлены на сокращение бедности

Российская газета06:45

В Кремле назвали приоритетом борьбу с бедностью

RT на русском06:34

В Кремле ликвидацию бедности назвали одной из приоритетных целей

Life.ru06:02

Песков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей

РИА Новости06:55

Песков: на сокращение бедности в России направлены почти все программы развития

ТАСС05:39

Песков назвал ликвидацию бедности приоритетной целью российских властей

REGNUM06:20
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Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
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Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%

По итогам июня продажи новых легковых машин и LCV в России снизились на 14,6%, об этом сообщают данные Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).
Тарантас Ньюс 06:23
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Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
2
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
32
Общество

Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса

Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
18
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
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Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
1
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
6
Общество

Названы типичные признаки телефонного мошенника

Мошенников, обманывающих людей с помощью телефонных звонков, легко вычислить, если учесть ряд характерных проявлений, рассказал руководитель отдела по противодействию мошенничеству компании Инфосистемы Джет Алексей Сизов.
NewInform 03:29
1
Здоровье

В России появится федеральный регистр получателей льготных лекарств

Государственная Дума приняла в третьем чтении социально значимый закон о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатные лекарства.
Государственная Дума РФ 07:09
Общество

В Тульской области ожидается гроза, град и штормовой ветер

Первый Тульский 06:53
2
Общество

Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

RT на русском вчера в 05:17
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Общество

В Свердловской области занято 76,2% «ковидных» коек

По последним данным, заняты 4807 коек, то есть 76,2%. Отметим, ранее «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе Свердловской области, что в медучреждениях, расположенных в Екатеринбурге, находится 2292 «ковидных» коек.
Новый День вчера в 07:08
Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
1
Гаджеты

SEGA анонсировала миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini

Компания SEGA представила Astro City Mini — миниатюрный аркадный автомат с кнопками и стиком.
CyberSport.ru 07:42
Происшествия

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
РБК 06:59
76
Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
37
Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
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Футбол

В Подмосковье 16-летнего футболиста ударила молния

ТВК вчера в 23:25
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Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
78
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
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Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Технологии

Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию

При входе в раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет переадресация в приложение "Настройки".
Piter.tv 01:31
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Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
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Футбол

«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России

МР7.ру вчера в 00:28
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