Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. Статья была опубликована 26 июня американским изданием The New York Times.

Песков назвал ложью информацию о сговоре РФ с талибами

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