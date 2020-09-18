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РИА Новости
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал меры по поддержке населения во время пандемии коронавируса эффективными и хорошо продуманными.В источнике
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Газета.Ru

Песков отреагировал на совет Кудрина решительнее бороться с кризисом

Газета.Ru06:11
ТАСС

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о мерах поддержки во время пандемии

ТАСС05:59
РИА Новости

Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными

РИА Новости05:49
Интерфакс

Кремль счел хорошо продуманными меры РФ по борьбе с COVID-кризисом

Интерфакс05:57
RT на русском

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

RT на русском05:58
URA.Ru

Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

URA.Ru05:40
РБК

Кремль ответил на слова Кудрина о недостаточной поддержке населения

РБК05:30

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Карпин прокомментировал отмену матча с «Ротором»

Тренерскому штабу "Ростова" предстоит изменить нагрузку на тренировках команды в связи с отменой матча чемпионата России против волгоградского "Ротора", заявил РИА Новости главный тренер футбольного клуба из Ростова-на-Дону Валерий Карпин.
РИА Новости06:51
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Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:52
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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