Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал меры по поддержке населения во время пандемии коронавируса эффективными и хорошо продуманными.В источнике
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