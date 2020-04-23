Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Читать в источнике
Комментировать6
Дмитрий Песков
Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:51
с чего всё началось

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться достаточно напряженной, это видно из доступных цифр по заболевшим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51

Подробнее о событии

Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России «достаточно напряжённой»

REGNUM06:04

Песков ответил на вопрос о выходе России на плато по коронавирусу

РЕН ТВ06:22

Песков назвал напряженной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

РБК06:07

Песков: Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, даты окончания режима самоизоляции пока нет

Фонтанка.Ру06:05

В Кремле ответили на вопрос о дате решения по выходу из самоизоляции

Российская газета06:46

В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

RT на русском05:57

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

РИА Новости05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
473
Авто

Объявлены цены на внедорожники Haval H5

Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю вчера в 07:51
74
Кино

На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»

Игромания.ру 07:22
Экономика

Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»

Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
284
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
36
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
18
Общество

71 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Ростовской области

Роспотребнадзор в четверг, 23 апреля сообщил о 71 новом официально подтвержденном случае заражения COVID-19 в Ростовской области.
Kursk.com 06:02
7
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
264
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,9K
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
661
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин

Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
62
Общество

Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса

Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа США, выступая на брифинге, сообщила, что INR не обнаружила свидетельств искусственного происхождения коронавируса.
Военное обозрение 02:42
43
Происшествия

Бывший замглавы свердловского СК освобожден из-под домашнего ареста

Российская газета 06:28
Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
99
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
915
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
375
Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU вчера в 10:24
8
Космос

В Брянске сняли видео цепочки пролетавших спутников Илона Маска

Спутники Илона Маска проекта Starlink опять оказались видны в небе над Брянском.
Брянские новости вчера в 15:37
Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
1K
Происшествия

Владимирские власти опровергли сообщение о просроченных аппаратах ИВЛ

В среду прокуратура Владимирской области сообщила о проведенной по сообщениям местных СМИ проверке, которая установила что в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией поступило 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА – 5 НР" с истекшим 15 лет назад сроком годности.
РИА Новости вчера в 04:21
343
Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
18
Общество

Владелец S7 дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения

Международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года.
RT на русском 05:25
252
Экономика

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 8% годовых

Нацбанк Украины принял решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, заявил глава регулятора Яков Смолий.
Взгляд.ру 07:25
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,5K
Армия и оружие

Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
РБК 08:05
6
Общество

«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджерам на 40%

Авиакомпания «Аэрофлот» сократила зарплату топ-менеджменту компании на 40%, сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя перевозчика Михаила Демина.
Urbc.Ru 08:22
2
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Наука

Почему фанаты науки не склонны совершать зло: исследование

В ходе исследования было проведено четыре эксперимента.
Популярная механика 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное