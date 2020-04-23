Коронавирус
ИА НовороссияПесков назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
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Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:51
с чего всё началось
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться достаточно напряженной, это видно из доступных цифр по заболевшим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:51
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