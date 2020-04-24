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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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