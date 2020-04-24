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Газета.RuПесков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Здесь формальный подход недопустим. Об этом говорили и премьер Мишустин, и президент Путин неоднократно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 07:05
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
В реанимации находятся 12 ивановцев с пневмонией
Ивтелерадио 07:09
Футбол
Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена
Lenta.ru 04:28
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Происшествия
На подконтрольной Украине территории ДНР нашли огромный арсенал оружия
Ольгинка, 24 апреля 2020, 12:29 — REGNUM В бывшем детском лагере в посёлке Ольгинка на временно подконтрольной Украине территории ДНР полицейские нашли огромный арсенал оружия, сообщила 24 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 05:29
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
В общественном транспорте Свердловской области введут масочный режим
В общественном транспорте в Свердловской области будет введён масочный режим.
Уральский меридиан 05:48
Общество
Застрявшие за границей россияне похвастались многотысячными выплатами
Россияне, застрявшие за границей после закрытия международного авиасообщения, похвастались многотысячными выплатами от государства.
URA.Ru вчера в 17:52
Общество
Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат
Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
Футбол
Бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова», харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич сообщил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.
Спорт-Экспресс 06:30
Происшествия
В Оренбурге произошёл крупный пожар на машинно-ремонтной станции
Оренбург, 24 апреля 2020, 12:15 — REGNUM В Оренбурге 24 апреля крупный пожар произошел на машинно-ремонтной станции, расположенной на ул. Шрссейной.
REGNUM 05:15
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Наука
Людям понравились похожие на них вымышленные злодеи
Людям нравятся вымышленные отрицательные персонажи, похожие на них самих, а сходство с реальными злодеями неприятно для человека.
N+1 вчера в 12:47
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Кривая ползет четко вверх: что будет с эпидемией в России — смотрим на примере других стран
Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Перми 59.ru 06:06
Общество
Курганская область ограничивает въезд из других регионов
Например, если человек имеет прописку на территории региона, едет на похороны или лечится, следует транзитом через Курганскую область, работает на предприятиях региона, деятельность которых не приостановлена, приехал по служебной необходимости, а также если ранее у него был заключен договор на оказание услуг с действующими предприятиями и организациями.
NashGorod.ru 05:31
Энергетика
Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши
Как пояснили в МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршрутному направлению Адамова Застава — Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод установлены «в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши».
Евразия Daily вчера в 03:36
Происшествия
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета вчера в 08:28
Футбол
Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия.
Gazeta.SPb 07:27
Общество
Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники
Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса.
Комсомольская правда 07:25