Политика

Газета.RuГазета.RuПесков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными. Он также добавил, что Россия планирует действовать зеркально. Ответные решения будут приняты в соответствующем российским интересам объеме.
Читать в источнике
Комментировать402

Подробнее о событии

В Кремле анонсировали ответ Британии на санкции по «делу Магнитского»

Комсомольская правда06:13

Песков пообещал, что Россия ответит на санкции Британии по делу Магнитского

ТАСС05:40

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

РБК05:49

В Кремле прокомментировали антироссийские санкции Великобритании

RT на русском05:45

Кремль анонсировал ответ на новые британские санкции против граждан России

Lenta.ru05:42

Россия ответит на санкции Великобритании

Вести.Ru05:51

В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами

РИА Новости05:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

Суд отклонил апелляцию игрока НХЛ Зайцева и оставил детей с матерью

МК-Спорт 06:45
1
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
542
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
576
Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Происшествия

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
РБК 06:59
76
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
26
Происшествия

Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
25
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесли в Сочи

Вестник Кавказа 07:40
Политика

Ценность паспортов США и России сильно упала из-за пандемии

Россия занимает 51 место, паспорт РФ дает возможность посещать без визы 118 государств.
Новый День 07:03
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,4K
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
1,2K
Общество

Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса

Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
18
Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
770
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 6 июля выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кубань 24 03:35
2,3K
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
2
Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
37
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
814
Спорт

Российские легкоатлеты Шубенков и Сидорова могут сменить гражданство

Советский спорт 07:59
Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
78
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
29
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
602
Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
1
Общество

ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.
ТАСС 06:52
9
Общество

В Петербурге обыскивают офисы импортеров электроники для Минобороны

Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге оперативники пришли с обысками в офисы поставщиков электроники военно-промышленному комплексу (ВПК).
REGNUM 06:10
5
Общество

Несколько пабов в Англии вновь закрылись после возобновления работы

Несколько пабов в Англии, открывшиеся после снятия режима карантина, снова закрылись из-за того, что у посетителей и сотрудников обнаружили коронавирус, пишет газета The Guardian.
Аргументы и Факты 07:49
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
724
Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
44
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
319
Общество

Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
РИА Новости 07:37
2
Происшествия

Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное