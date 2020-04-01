Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Ирина Баблоян, Максим Курников. У нас по Скайпу сегодня «живой гвоздь» общественный деятель Михаил Ходорковский.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.

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Финансы Банк России увеличил продажи валюты на рынке Ранее в ЦБ РФ сообщили, что ежедневные объемы продаж иностранной валюты будут находиться в пределах 13 млрд. рублей.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Здоровье Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.

Наука Конец фильма: что видят люди перед смертью Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.

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Политика Песков: Путин работает удаленно «Президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно», - сообщил Песков, добавив, что удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.

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Общество Министр информатизации РТ рассказал, как оформить SMS-пропуск Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин рассказал, как оформить пропуски для передвижения в условиях самоизоляции.

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Экономика В России предсказали рост должников по микрозаймам В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.