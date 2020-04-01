Политика

РБКРБКПесков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Разворот (утренний): Михаил Ходорковский

Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Ирина Баблоян, Максим Курников. У нас по Скайпу сегодня «живой гвоздь» общественный деятель Михаил Ходорковский.
Эхо Москвывчера в 04:52

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Песков раскритиковал интервью с «беглецом» Ходорковским, который «преследуется по закону»

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Песков считает некорректным давать эфир «таким беглецам, как Ходорковский»

ТАСС06:41

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

РБК07:50

В Кремле согласились с Соловьевым, раскритиковавшим «Эхо Москвы» за эфир с Ходорковским

URA.Ru06:42

Песков раскритиковал интервью с «беглецом» Ходорковским: «Преследуется по закону»

Московский Комсомолец06:48

Песков раскритиковал «Эхо Москвы» за интервью с Михаилом Ходорковским

Znak.com06:50

«Не считаю, что беглецам нужно давать слово». Песков согласился с критикой Соловьева из-за Ходорковского на «Эхе Москвы»

Дождь06:45
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Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Финансы

Банк России увеличил продажи валюты на рынке

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что ежедневные объемы продаж иностранной валюты будут находиться в пределах 13 млрд. рублей.
ГЛАС.RU 05:49
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке

"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
ТАСС вчера в 10:13
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
ФедералПресс 07:51
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
МедиаПоток 02:45
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Экономика

Мишустин: затраты на маски и тесты буду учитывать при расчете налога на прибыль

Необходимые изменения проработают Минфин и Минэкономразвития.
АБН 05:36
Наука

Конец фильма: что видят люди перед смертью

Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
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Полиция и Росгвардия начали рейды на въездах в районы РТ

Сотрудники МВД и Росгвардии начали совместные рейды на въездах в муниципальные районы Татарстана.
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Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Игры

В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения

Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Политика

Песков: Путин работает удаленно

«Президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно», - сообщил Песков, добавив, что удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.
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Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Общество

Министр информатизации РТ рассказал, как оформить SMS-пропуск

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин рассказал, как оформить пропуски для передвижения в условиях самоизоляции.
Chelny-biz.ru 07:01
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Врачи Тульской области получат материальное поощрение

Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Первый Тульский 07:44
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
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Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом

Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
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В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Происшествия

В Башкирии оштрафовали женщину за ложную информацию о COVID-19

Уфа, 1 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за публикацию недостоверной информации о распространении нового коронавируса в Башкирии.
REGNUM 08:43
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Происшествия

В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса

Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
RT на русском 04:59
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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