Политика
РБКПесков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Ирина Баблоян, Максим Курников. У нас по Скайпу сегодня «живой гвоздь» общественный деятель Михаил Ходорковский.Эхо Москвывчера в 04:52
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Песков раскритиковал интервью с «беглецом» Ходорковским: «Преследуется по закону»
Московский Комсомолец06:48
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Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Финансы
Банк России увеличил продажи валюты на рынке
Ранее в ЦБ РФ сообщили, что ежедневные объемы продаж иностранной валюты будут находиться в пределах 13 млрд. рублей.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке
"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Экономика
Мишустин: затраты на маски и тесты буду учитывать при расчете налога на прибыль
Необходимые изменения проработают Минфин и Минэкономразвития.
Наука
Конец фильма: что видят люди перед смертью
Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
Происшествия
Полиция и Росгвардия начали рейды на въездах в районы РТ
Сотрудники МВД и Росгвардии начали совместные рейды на въездах в муниципальные районы Татарстана.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
Игры
В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения
Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Политика
Песков: Путин работает удаленно
«Президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно», - сообщил Песков, добавив, что удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Общество
Министр информатизации РТ рассказал, как оформить SMS-пропуск
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин рассказал, как оформить пропуски для передвижения в условиях самоизоляции.
Здоровье
Врачи Тульской области получат материальное поощрение
Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Экономика
В России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом
Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Происшествия
В Башкирии оштрафовали женщину за ложную информацию о COVID-19
Уфа, 1 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за публикацию недостоверной информации о распространении нового коронавируса в Башкирии.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.