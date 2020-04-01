Политика
РБКПесков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Ирина Баблоян, Максим Курников. У нас по Скайпу сегодня «живой гвоздь» общественный деятель Михаил Ходорковский.Эхо Москвывчера в 04:52
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Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр
Исключение допускается только при поездках в такси.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Футбол
УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления, сообщается на официальном сайте организации.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы
Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Наука
Растительный каркас удешевил мясо из пробирки
Куски мяса обжарили и запекли, а для контроля аналогичным образом приготовили пустой соевый каркас.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова порадовала поклонников редким снимком с дочерью
Знаменитость редко делится снимками с малышами, предпочитая не показывать их лица. Однако иногда все же делает исключения.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Теннис
Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны
Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Спорт
Дмитрий Торбинский: «В Майами комендантский час. Все скупают оружие»
С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23.00 до 5.00 утра.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.