Политика

РБКРБКПесков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Разворот (утренний): Михаил Ходорковский

Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Ирина Баблоян, Максим Курников. У нас по Скайпу сегодня «живой гвоздь» общественный деятель Михаил Ходорковский.
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В Кремле назвали некорректным интервью с бизнесменом Михаилом Ходорковским на «Эхе Москвы»

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Песков раскритиковал интервью с «беглецом» Ходорковским, который «преследуется по закону»

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Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
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Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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