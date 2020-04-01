Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Ирина Баблоян, Максим Курников. У нас по Скайпу сегодня «живой гвоздь» общественный деятель Михаил Ходорковский.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Футбол УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления, сообщается на официальном сайте организации.

Энергетика Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Общество В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.

Наука Растительный каркас удешевил мясо из пробирки Куски мяса обжарили и запекли, а для контроля аналогичным образом приготовили пустой соевый каркас.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Украина поддержала введение санкций против Белоруссии Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.