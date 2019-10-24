Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПесков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
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Дмитрий Песков
Позиция России хороша известна — только российские подразделения находятся в Сирии на легитимной основе, по просьбе сирийского руководства. И в конечном итоге нужно обеспечить полный вывод иностранных формирований из страны после политического урегулирования.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:02

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