Позиция России хороша известна — только российские подразделения находятся в Сирии на легитимной основе, по просьбе сирийского руководства. И в конечном итоге нужно обеспечить полный вывод иностранных формирований из страны после политического урегулирования.

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.

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