Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаПесков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе.
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Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть

Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть, например строить новые нефтехранилища, Песков отметил, что сперва нужно будет проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.
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