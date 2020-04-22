Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть, например строить новые нефтехранилища, Песков отметил, что сперва нужно будет проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.

с чего всё началось

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе.

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