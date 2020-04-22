Коронавирус
ТАССПесков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть
В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире. Так, 21 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до $15,98 за баррель.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть, например, строить новые нефтехранилища, Песков отметил, что сперва нужно будет проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.ТАСС05:50
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