с чего всё началось

Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.

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