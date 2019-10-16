с чего всё началось

Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.

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