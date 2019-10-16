Политика

RT на русскомRT на русскомПесков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Дмитрий Песков
Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:48
с чего всё началось
Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР, передает телеканал CNN
 со ссылкой на документ.
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