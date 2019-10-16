Политика
RT на русскомПесков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Читать в источнике
Оценить26
Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:48
с чего всё началось
Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.РИА Новости06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Финансы
Курс фунта к доллару ускорил рост на оптимизме по Brexit
Стоимость фунта стерлингов к доллару увеличила темпы роста во вторник вечером, трейдеры отыгрывают новости о близкой готовности проекта сделки по Brexit (процессу выходу Великобритании из ЕС), свидетельствуют данные бирж.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина
На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
Происшествия
Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
Спорт
В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб
В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
Авто
Hyundai создал боевую машину Veloster под именем Grappler
Помимо значительно увеличенного дорожного просвета, Grappler был оснащен колесами Method Racing, обутыми в негабаритную резиновую резину, изготовленными на заказ передними и задними защитными кожухами для защиты обоих концов, капотом Seibon с вентиляцией из углеродного волокна и выхлопной трубкой Borla Cat-back - ну, это так, его звуки соответствуют внешности.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Политика
Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета
Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста, сообщила РИА Новости член совета Ева Меркачева.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Общество
Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за роста тарифов
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа» после информации о том, что билеты перевозчика на рейсы из-за рубежа в Россию подорожают в среднем на €25 (40%), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
Религия
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии
Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Гаджеты
Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Шоу-бизнес