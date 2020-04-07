Политика
РБКВ Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
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Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.
— Сергей Савельев, российский учёныйТАСС 02:09
с чего всё началось
6 апреля Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, означающий возобновление лунной программы.Дождь05:32
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Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
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Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Здоровье
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
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В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
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Шоу-бизнес
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Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Происшествия
В даркнете обнаружили конкурента Банка России
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Кино
Студия Disney назвала новые даты выхода перенесенных ранее фильмов
В Сети обновились даты выхода новых кинолент, показы, равно как и производство, которых были перенесены из-за напряженной ситуации с коронавирусом.
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Здоровье
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Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Автоспорт
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Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой
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Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами
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