Политика

РБКРБКВ Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
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Сергей Савельев
Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.
— Сергей Савельев, российский учёныйТАСС 02:09
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6 апреля Дональд Трамп подписал
 указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, означающий возобновление лунной программы.
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