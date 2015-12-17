Политика

ТАССТАССВ Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
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Сергей Савельев
Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.
— Сергей Савельев, российский учёныйТАСС вчера в 02:09

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Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире радио "Комсомольская правда" ответила на самые волнующие вопросы о Covid-19.
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